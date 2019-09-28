رياضة | سر طرد مترجم الأهلي بين شوطي مباراة الفريق أمام كانو سبورت

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أشهر حكم مباراة الأهلي أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية البطاقة الحمراء لعمرو محب مترجم الجهاز الفني للفريق الأحمر بين شوطي المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبين شوطي المباراة طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من عمرو محب ترجمة حديثه لحكم المباراة واعتراضه على قراراته في الشوط الأول، ليشهر الحكم البطاقة في وجه مترجم الفريق الأحمر.

ويتقدم الأهلي حاليًا على كانو سبورت الغيني في الشوط الأول بهدف نظيف للمالي أليو ديانج.

الأهلي يتقدم على كانو سبورت في الشوط الأول بهدف ديانج

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية متقدمًا بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي اللقاء باحثًا عن الهدف الأول المبكر، وقتل أي أمل داخل الفريق الغيني، حيث وضحت الفوارق الفنية بين كلا الفريقين.

في الدقيقة الرابعة طالب لاعبو الأهلي حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بعد عرقلة حسين الشحات داخل منقطة الجزاء، لكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

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وفي الدقيقة 8 تحصل الأهلي على ركلة ركنية نفذها حسين الشحات من الناحية اليسرى لتصل الكرة إلى المالي أليو ديانج الذي وضع الكرة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للفريق الأحمر في اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي واصل طوفان الأحمر الصولات والجولات على مرمى فريق كانو سبورت حيث مرر أحمد فتحي الكرة عرضية من الناجية اليمنى وصلت لحسين الشحات الذي سدد الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها ويتألق حارس الفريق الضيف ويُبعد الكرة عن مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 20 ظهرت أول المحاولات الهجومية لفريق كانو سبورت عن طريق بنجامين بيدونج الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى للكرة ببراعة.

ومرر ديانج بينية رائعة لحسين الشحات وضعته منفردًا بحارس الضيوف لكن مرواغته أبعدته عن المرمى وأضاع فرصة إحراز الهدف الثاني للفريق الأحمر في المباراة.

وعلى الرغم من سيطرة الأهلي على مجريات المباراة إلا أن مرمى الضيوف لم يُهدد في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، لينتهي على واقع تقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف.

