رياضة | جمهورية شبين يتعاقد مع مهاجم إف سي مصر لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهورية شبين يتعاقد مع مهاجم إف سي مصر لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين على توقيع اللاعب الإفريقي فوفانا، مهاجم إف سي مصر الأسبق، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، استعداداً لدوري القسم الثاني.

ومن المقرر ان يلتقي الجمهورية مع الأوليمبي، يوم الثلاثاء المقبل، في الإسكندرية، في إطار فترة الإعداد للموسم المقبل.

وحصل مسئولو الفريق المنوفي مؤخراً على توقيع 12 لاعب وهم : أمير نعمان حارس سوهاج، ومحمد سعيد شيكا، حارس فاركو، وعمرو شعلان مدافع المنيا، وعمرو زينهم ظهير أيسر المنيا، وإسلام جوده مهاجم أسوان، وحمد محمد حمد، ظهير أيمن أسوان، ومحمد رمضان ظهير أيمن غزل المحلة، وإسلام جودة لاعب ميت خاقان، ومحمد منصور مدافع الألومنيوم، ومحمد خالد جناح أيمن أبو قير، وفتحي جمال جناح أيمن نادي منوف، وأحمد أمين لاعب وسط الشمس.

وكان جمهورية شبين قام بقيد 15 لاعب في القائمة الأولى، وهم: أحمد المحرات، ووليد صبحي، وعمرو ثابت، وشريف مجدي، ومصطفى هاني، وأحمد صادق ميدو، ومصطفى زيكو، ومحمود حميد، وأيمن سعد، ومحمد أبو طالب، ومحمد الشعراوي، ومحمد عزت، وطلبه محمد، وأحمد سامي، وأحمد سعيد.