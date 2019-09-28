رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتى على إيفرتون اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتى على إيفرتون اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر سيتي انتصارا صعبا على حساب فريق إيفرتون بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل سيرجو اجويرو في تعزيز صدارته لهدافي البريميرليج في تلك المباراة، حيث يمكن ينجح في التسجيل بشباك ايفرتون، ولكن اقترب منه الإنجليزي رحيم سترلينج زميله في الفريق بعد إحرازه هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- سيرجو اجويرو 8 أهداف.

2- تامي إبراهام 7 أهداف.

3- ايميريك اوباميانج 6 أهداف.

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4- تيمو بوكي 6 أهداف.

5- رحيم سترلينج 6 أهداف.

6- كالوم ويلسون 5 أهداف.

7- هاري كين 5 أهداف.

وفشل محمد صلاح في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي مع فريقه في البريميرليج هذا الموسم، حيث كان قد صام عن التهديف خلال مواجهة تشيلسي الماضية أيضاً.

يذكر أن محمد صلاح هو الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر موسمين مع فريق ليفربول.