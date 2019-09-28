اونلاين | شووت NOW مشاهدة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر YALLA STAR رابط مباراة ريال مدريد كورة اون لاين Real vs Atletico

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي؛ لمتابعيه بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد؛ في قمة الجولة السابعة للدوري الإسباني؛ اليوم السبت 28 سبتمبر بدون تقطيع عبر رابط بلاس كورة PLUS KORA.

ويحل الميرنجي ضيفا على الروخيبلانكوس؛ ضمن منافسات الجولة السابعة بالليجا؛ في مباراة من العيار الثقيل على ملعب واندا ميتروبوليتانو؛ شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد؛ بالجولة السابعة بالدوري الإسباني عبر رابط كورة أونلاين KORA ONLINE.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد؛ في التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد؛ بالحولة السابعة من الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ المالك الحصري لمباريات الدوري الإسباني bein sports HD3؛ بتعليق يوسف سيف.

ويسعى الميرنجي بقيادة زين الدين زيدان؛ في تحقيق الفوز والاستمرار على صدارة جدول الترتيب؛ شاهد مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد بالليجا؛ عبر كورة ستار KORA STAR.

واستطاع ريال مدريد؛ في تحقيق الفوز على منافس اليوم؛ في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين بثلاثية مقابل هدف وحيد؛ تابع مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد بث حي ومباشر بدون تقطيع وإعلانات عبر كورة لايف KORA LIVE.

ويحتل مدريد صدارةجدول الترتيب برصيد 14 نقطة؛ وبفارق نقطة وحيدة عن أتليتكو مدريد؛ شاهد بث حي ومباشر مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني عبر يلاشووت بلس YALLA SHOOT PLUS؛ ورابط الأسطورة alostorta؛ ويستضيف أتليتكو مدريد؛ نظيره ريال مدريد مساء اليوم؛ عبر رابط يلا كورة YALLA KORA.