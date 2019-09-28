اونلاين | اونلاين NQW: مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف NOW REAL رابط ماتش ريال مدريد live NOw

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كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان مع فريق أتليتكو مدريد اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني GOAL KOORA.

كورة لايف وكان قد نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على فريق اوساسونا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة COOL KOORA LIVE.

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يلا كورة وكان رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 14 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك عقب الفوزين المتتاليين في الجولتين الماضيتين، حيث فاز على فريق إشبيلية بنتيجة هدف نظيف في الجولة الماضية KOORA STAR، وستكون تلك المواجهة بين الفريقين نارية في ديربي مدريد الشهير بين الناديين.

كول كورة ويرغب الفريق الأبيض في تحقيق لقب الليجا هذا الموسم، حيث فاز برشلونة باللقب في الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي بفارق كبير بعد تغير المدربين للملكي خلال الموسم YALA SHOOOT PLUS، مواجهة فريق ريال مدريد مع فريق أتليتكو مدريد بين الفريقين في الدوري الاسباني KOORA ONLINE.

ويدخل الفريقين وهما محققان انتصارات في المباراتين الماضيتين وهذا ما سيجعل اللقاء طابع خاص من أجل تحقيق لقب الليجا هذا الموسم بالمنافسة مع فريق برشلونة بطل الموسم الماضي في الدوري الاسباني بفارق كبير عن ريال مدريد BEIN MATSH.