اونلاين | الشوط الثاني.. YALLA شوت FiL Goal مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر رابط مباراة الاهلي كورة لايف GOAL كورة

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بث مباشر لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "برج العرب" بالإسكندرية لمواجهة المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي ونظيره كانو سبورت، ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

يلا شوت Yalla Shootلمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضد كانو سبورت، عبر قناة ON Sport، بصوت المعلق أيمن الكاشف، في مباراة مرتقبة ضمن إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة الأهلي ضد كانو سبورت في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس.

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كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواصلة نتائجه الإيجابية مع الفريق منذ توليه قيادة الشياطين الحمر خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي، خاصة بعد إثبات جدارته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، حيث أنتهت أخر مباراة لفريق الأهلي بتفوقه على سموحة وذلك في بطولة الدوري المصري بالفوز عليه في الجولة الأولى بهدف نظيف AlAhly ONLINE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الأهلي، لإستغلال تفوقه في مباراة الذهاب، حيث وضع به قدمًا في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة متسلحًا بفوزه ذهابًا على نظيره كانو سبورت الغيني الإستوائي، هدفين دون رد، أحرزهما صلاح محسن، ووليد سليمان، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "مالابو الجديد".