اونلاين | يلا شوت HD1 NOW: مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر (TV AHLY) رابط يوتيوب أون سبورت ماتش الاهلي ON SPORTS Channel

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Yalla Shoot البث المباشر لمباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بدوري أبطال إفريقيا

Yalla Shoot يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية اليوم السبت الموافق 28 أغسطس 2019 مباراة النادى الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية فى لقاء الإياب لدور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمؤهل لدور المجموعات للبطولة القارية الكبري والذى يسعى الأهلي للفوز بها منذ أخر تتويج عام 2013، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

Koora Online موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية

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يقام لقاء الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية على ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

Koora Star القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية

ينقل اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Star.

ويسعى النادى الأهلي بقيادة ريني فايلر للفوز بمباراة اليوم وتقجيم عرض قوي مثلما قدم الفريق خلال مباراة الذهاب والتى أقيمت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب والتى انتهت بفوز النادى الأهلى بهدفين دون رد بتوقيع صلاح محسن ووليد سليمان فى اولى مباريات المدرب السويسري مع الأهلي