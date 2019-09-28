شكرا لقرائتكم خبر عن محرز: أعتقد أننا نستحق الفوز على إيفرتون اليوم والان مع التفاصيل

أكد الجزائري رياض محرز لاعب وسط نادي مانشستر سيتي هلى أحقية فريقه في فوز اليوم السبت على نادي إيفرتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات رياض محرز عن مباراة إيفرتون

وقال رياض محرز في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "أعتقد أننا نستحق الفوز اليوم على إيفرتون بل و كان بإمكاننا قتل المباراة في الشوط الأول".

وأضاف محرز: "كانت لدينا خمس فرص واضحة ولم نحرز أي هدف و كان هذا هو الفرق بين تلك المباراة ومباراتنا أمام واتفورد لكننا نعرف في بعض الأحيان أن الأمور ستكون صعبة".

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ومدح رياض إيدرسون حارس مرمى الفريق قائلا: "إيدرسون؟ لهذا السبب إنه هنا، نحن في حاجة إلى الجميع، عندما يتصدى إيدرسون بشكل جيد، فإن هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، يمكننا التنازل عن الفرص ولكن عندما يساعدنا الحارس فإن ذلك يُحدث فارقًا كبيرًا".

وأنهى محرز حديثه مشيرا إلى هدفه في مرمى إيفرتون قائلا: "هدفي؟ أردت أن أضعها في الجانب الآخر، لكنني نظرت وكان هناك مساحة كبيرة، ذهبت الكرة إلى جانب حارس المرمى وكان هناك القليل من الارتداد قبل أن يمسها، مما جعل الأمر صعبًا بالنسبة له".

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

واستطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.