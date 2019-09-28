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نابولي يسعى لتجديد عقد نجم الفريق

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أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي الإيطالي يسعى لتجديد عقد الإسباني فابيان رويز بينا جناح الفريق خلال الفترة القادمة.

رفع راتب فابيان رويز مع نابولي

وكشفت التقارير الصحفية أن إدارة نادي نابولي تنوي رفع راتب فابيان رويز بينا مع الفريق لتجديد عقده لفترة طويله مع النادي.

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سبب رغبة نابولي في تجديد عقد جناح الفريق 

كما ذكرت التقارير أن نادي نابولي يريد تجديد عقد فابيان رويز ورفع راتبه مع الفريق لمنع رحيله إلى نادي الإسباني المهتم بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقد شارك فابيان رويز بينا في 5 مباريات حتى الآن مع نادي نابولي خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

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