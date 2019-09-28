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كاريو يستعد للعودة للمشاركة مع الهلال عقب تعافيه من الإصابة

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أكدت تقارير صحفية سعودية أن أندريه كاريو لاعب الهلال أصبح جاهزا للعودة للمشاركة مع فريقه في المباريات عقب تعافيه من الإصابة.

إصابة كاريو وغيابه عن الهلال

وكان كاريو يعاني من شد عضلي ابعده عن المشاركة مع الهلال في المباريات الفترة الماضية.

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عودة كاريو إلى تدريبات الهلال  عقب تعافيه من الإصابة

وشهدت تدريبات الهلال الجماعيه أمس الجمعة عودة كاريو ليصبح جاهزا للعودة إلى المشاركة في المباريات بداية من مباراة السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال القادمة في بطولة دوري أبطال آسيا

ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي السد القطري يوم الثلاثاء القادم 1 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.

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