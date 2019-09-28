شكرا لقرائتكم خبر عن كاريو يستعد للعودة للمشاركة مع الهلال عقب تعافيه من الإصابة والان مع التفاصيل

أكدت تقارير صحفية سعودية أن أندريه كاريو لاعب الهلال أصبح جاهزا للعودة للمشاركة مع فريقه في المباريات عقب تعافيه من الإصابة.

إصابة كاريو وغيابه عن الهلال

وكان كاريو يعاني من شد عضلي ابعده عن المشاركة مع الهلال في المباريات الفترة الماضية.

Advertisements

عودة كاريو إلى تدريبات الهلال عقب تعافيه من الإصابة

وشهدت تدريبات الهلال الجماعيه أمس الجمعة عودة كاريو ليصبح جاهزا للعودة إلى المشاركة في المباريات بداية من مباراة السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال القادمة في بطولة دوري أبطال آسيا

ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي السد القطري يوم الثلاثاء القادم 1 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.