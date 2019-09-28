شكرا لقرائتكم خبر عن كاريو يستعد للعودة للمشاركة مع الهلال عقب تعافيه من الإصابة والان مع التفاصيل
أكدت تقارير صحفية سعودية أن أندريه كاريو لاعب الهلال أصبح جاهزا للعودة للمشاركة مع فريقه في المباريات عقب تعافيه من الإصابة.
إصابة كاريو وغيابه عن الهلال
وكان كاريو يعاني من شد عضلي ابعده عن المشاركة مع الهلال في المباريات الفترة الماضية.
عودة كاريو إلى تدريبات الهلال عقب تعافيه من الإصابة
وشهدت تدريبات الهلال الجماعيه أمس الجمعة عودة كاريو ليصبح جاهزا للعودة إلى المشاركة في المباريات بداية من مباراة السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا.
موعد مباراة الهلال القادمة في بطولة دوري أبطال آسيا
ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي السد القطري يوم الثلاثاء القادم 1 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.
كانت هذه تفاصيل خبر كاريو يستعد للعودة للمشاركة مع الهلال عقب تعافيه من الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.