شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة الزمالك مستمرة.. «جينيراسيون» يرفض السفر الى برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك مسؤولي بعثة فريق جينيراسيون السنغالي بعدم السفر إلى مدينة الإسكندرية لخوض مباراة الزمالك غدًا عل ملعب الجيش ببرج العرب.

ورغم جميع المحاولات التي بذلها مسؤولو الزمالك ومسوؤلين من الاتحاد الأفريقي لاقناع بطل السنغال بالسفر إلى الإسكندرية إلى انهم اصروا على موقفهم الرافض.

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وانهم سيتوجهون غدًا إلى ملعب بتروسبورت الذي تم اخطارهم به خلال الفترة القانونية المحددة بعشرة أيام من قبل الكاف.

يأتي هذا رغم تسلم إدارة وبعثة جينيراسيون خطاب رسمي جددي أمس من «كاف» يخطرهم بتغيير ملعب المباراة لدواعي أمنية وفقا لبند الظروف القهرية في لائحة الاتحاد الأفريقي.

على الجانب الاخر أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن فريقه ليس طرفًا في هذه الأزمة، وإنه تلقى خطابًا من كاف بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب، فالتزم بقرار الكاف وتوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادا لخوض المباراة غدًا.

وأعلن أن الفريق الكروي الأول سيتوجه إلى استاد برج العرب في الموعد المحدد له وسينتظر وصول المنافس لخوض أو المباراة من عدمها.