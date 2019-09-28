شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل جدة غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يصل إلى جدة صباح غد الأحد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، إذ سيلتقي باخ رئيس اللجنة الأولمبية العربية يصل إلى جدة صباح غد الأحد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، إذ سيلتقي باخ رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وتأتي الزيارة تأكيدا للعلاقة الوطيدة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الدولية، كما سيتم بحث المزيد من سبل التعاون وتطوير الرياضات الاولمبية إضافة إلى الاطلاع على برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية السعودية، هذا وقد تم إعداد برنامج متنوع للزيارة التي سيتواجد بها كبار مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية.



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