شكرا لقرائتكم 30 دقيقة .. الأهلى يتقدم على كانو سبورت بهدف ديانج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مرت 30 دقيقة من بداية لقاء الأهلى وفريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، ولا زالت النتيجة تشير إلى تقدم المارد الأحمر بهدف دون رد فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
سجل الهدف الفهد الأنجولى أليو ديانج فى بداية اللقاء.
وكان الأهلى قادرا على تعزيز التقدم وتوسيع الفارق من فرصتين متتاليتين، لكن حسين الشحات تباطئ فى واحدة وأهدر الثانية بغرابة شديدة.
كان لقاء الذهاب فى غينيا أنتهى بفوز الأهلى بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.
وقطع الأهلى شوطا كبيرا إلى دور المجموعات لدورى الأبطال، من مباراة الذهاب تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر.
يلعب الأهلى لقاء اليوم بتشكيل مكون من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد، وفى الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان، وثنائى الهجوم أحمد الشيخ وجونيور أجايي.
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