شكرا لقرائتكم الأهلى يسجل هدفا ويهدر ثلاثة فى شوط أول متواضع أمام كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الأهلى الشوط الأول متقدما على ضيفه فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، بهدف دون رد سجله أليو ديانج فى الدقيقة السادسة، من زمن المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأهدر الأهلى ثلاثة فرص للتسجيل وتوسيع الفارق وحسم اللقاء، بعدما اضاع حسين شحات فرصتين، وأهدر جونيور أجاى واحدة أخرى فى نهاية الشوط الأول.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الاهلي الذى أعتمد على أنطلاقات الثلاثي الشحات وأجاي ووليد سليمان ، وتعرض الشحات للعرقلة في الدقائق الأولى لكن الحكم رفض إحتساب أي أخطاء لصالح المارد الأحمر.

واصل الاهلي الضغط على الضيوف وسجل ديانج هدف الأحمر الأول في الدقيقة الثامنة مُستغلاً "دربكة" أمام مرمى الفريق الغيني حيث سدد اللاعب المالي الذى يُشارك للمرة الأولى مع فايلر الكرة في شباك الضيوف.

لم يتراجع الاهلي بعد هدف ديانج وواصل الهجوم وكاد الأحمر أن يُسجل هدف ثاني عن طريق وليد سليمان وأحمد الشيخ لكن دفاع الضيوف أنقذ الموقف.

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فجأة ظهرت خطورة الفريق الغيني وسدد بيناجمين إيدو ندومج كرة قوية لكن محمد الشناوي تألق وتصدى لها قبل أن يرد أحمد فتحي بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وكاد حسين الشحات يُسجل هدفاً ثانياً للأهلي بعدما تلقى تمريرة جيدة من ديانج وراوغ الشحات دفاع وحارس رمى الضيوف قبل أن يمرر الكرة متأخراً لأجاي ليتدخل دفاع كانو سبورت وينقذ الموقف وتضيع فرصة هدف مؤكد للأهلي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سيطرة أهلاوية وأهدر الشيخ وأجاي أكثر من فرصة خطرة للتسجيل مع محاولات مُتباعدة من جانب الضيوف لزيارة شباك الشناوي لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

كان لقاء الذهاب فى غينيا أنتهى بفوز الأهلى بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.

وقطع الأهلى شوطا كبيرا إلى دور المجموعات لدورى الأبطال، من مباراة الذهاب تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر.

يلعب الأهلى لقاء اليوم بتشكيل مكون من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد، وفى الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان، وثنائى الهجوم أحمد الشيخ وجونيور أجايي.