شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ سبب طرد مترجم الأهلي في مباراة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تعرض عمرو محب مترج السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر للطرد من لقاء كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية المقام حاليا فى برج العرب بالإسكندرية.

واعترض عبد الحفيظ على بعض القرارات التحكيمية لحكم مباراة الأهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، وطلب من محب ترجمتها إلى الحكم الذي تخيل أن المترجم هو من يعترض عليه وليس مدير الكرة ويقوم بطرده مع نهاية الشوط الأول.

وساهمت اعتراضات مدير الكرة بالأهلي في طرد المترجم، ليكمل الأهلي الشوط الثاني بدون وسيلة تواصل بين فايلر والجهاز المعاون المصري.

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يضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمي: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان، خط الهجوم: أحمد الشيخ وجونيور أجايي.

ويضم تشكل كانو سبورت كلاً من.. حراسة المرمى: أوندو مانجوي، خط الدفاع: جوستافو ميلشور - أبيسو أيونو - بيناجمين إيدو ندومج - خيسوس نجويما، خط الوسط: بريبي - سيبي بيتا - مونسوي - لويس إنريك نسوي - فيسنتي أسومو، خط الهجوم: بيكومبا.