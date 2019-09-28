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الاتحاد السوداني يعلن عن إقامة أول دوري للسيدات بمشاركة 21 فريقاً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم ظهر يوم السبت عن إقامة دوري كرة القدم السوداني للسيدات، في نسخته الأولى، بحضور وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، ورئيس اتحاد كرة القدم كمال شداد.

وأعلن عن تأهيل 22 حكما من السيدات لتولي مهمة إدارة المباريات. وتم الكشف عن مشاركة 21 فريقا في النسخة الأولى من البطولة على أربع مجموعات في كل من الخرطوم وودمدني والأبيض وكادوقلي، على أن يتاهل فريقان من كل مجموعة، ويتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في ربع النهائي، يتأهل المتصدران إلى المباراة النهائية لتحديد البطل.

وتنطلق البطولة الاثنين 30 سبتمبر، وأبدت ميرفت حسين رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات سعادتها بانطلاق الدوري، وقالت: الدوري سينفذ على الواقع في وجود امرأة في منصب وزير الشباب والرياضة لأول مرة في تاريخ السودان، وأعتقد أن هذا الأمر يعد داعما حقيقيا للبطولة.

وأضافت: رئيس الاتحاد كمال شداد كان أكثر حرصا على انطلاق البطولة، ووجدنا تجاوبا كبيرا من عدد من الشركات الراعية.

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