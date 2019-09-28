شكرا لقرائتكم الرائد يحقق أول انتصاراته على حساب الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الرائد انتصاره الأول هذا الموسم وتخطى ضيفه الفيحاء بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت، في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح النتيجة اللاعب ماركو بيريز في الدقيقة 20 قبل أن يضيف زميله أحمد الزين ثاني أهداف الرائد في الدقيقة 61.

وبتلك النتيجة رفع الرائد رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر.