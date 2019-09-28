شكرا لقرائتكم فيردر بريمن يفرض التعادل على بروسيا دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عدل بروسيا دورتموند تأخره بهدف لكنه اكتفى في النهاية بالتعادل 2-2 مع ضيفه فيردر بريمن يوم السبت ليتأخر عن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما انتصر مرة واحدة في آخر أربع مباريات.

وألغى دورتموند تقدم فيردر في الدقيقة الثامنة عبر ميلوت راشيكا عندما هز ماريو جوتسه الشباك بضربة رأس بعد ذلك بلحظات في مشاركة لاعب الوسط الأولى في التشكيلة الأساسية هذا الموسم.

وحول القائد ماركو رويس تمريرة تورجان هازارد العرضية بضربة رأس داخل المرمى ليمنح صاحب الأرض التقدم لكن بريمن خطف التعادل عبر ماركو فريدل في الدقيقة 55.

ويحتل دورتموند المركز السابع وله 11 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ الذي انتزع الصدارة بفوزه 3-2 على مستضيفه بادربورن وهزيمة رازن بال شبورت لايبزيغ 3-1 أمام ضيفه شالكة.