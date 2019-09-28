شكرا لقرائتكم مبابي يعود ويصنع لنيمار هدف فوز سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منحت عودة كيليان مبابي دفعة قوية إلى باريس سان جيرمان بعدما صنع هدف الفوز 1-صفر لزميله نيمار أمام بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت.

وانطلق مبابي، الذي شارك كبديل بعد غياب طويل بسبب الإصابة، من ناحية اليمين في الدقيقة 70 وأرسل كرة لمسها نيمار إلى داخل المرمى ليستعيد سان جيرمان الصدارة برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات.

ويتقدم سان جيرمان بفارق نقطتين على نانت الذي فاز 1-صفر على أولمبيك ليون في وقت سابق يوم‭ ‬السبت.

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ويحل سان جيرمان ضيفا على غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء لكنه سيفتقد نيمار، الذي سجل آخر ثلاثة أهداف لناديه في الدوري الفرنسي، بسبب الإيقاف.

وظهر مبابي، الذي غاب لمدة شهر عن الملاعب بسبب مشكلة عضلية، لمدة 30 دقيقة فقط في الشوط الثاني لكنه ترك بصمة سريعة على فريقه.

وسيطر سان جيرمان على المباراة بفضل عودة إدريسا ، بعد حصوله على راحة في الهزيمة 2-صفر أمام أميان يوم الأربعاء، وكذلك ماركو فيراتي العائد من الإيقاف. وفاز سان جيرمان بمبارياته الست في كل المسابقات ودون استقبال أي هدف مع وجود إدريسا في الملعب.