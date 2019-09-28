الأهلي ينهي الشوط الأول أمام كانو سبورت بهدف مع الرأفة

كتب: ضياء السقا
أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام كانو سبورت الغيني، بالتقدم بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
وسجل هدف الأهلي المالي أليو ديانج في الدقيقة 8، متابعة رائعة لكرة داخل منطقة الجزاء.
وسيطر الأهلي بشكل كامل على مجريات الشوط الأول، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة.
شاهد هدف ديانج
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