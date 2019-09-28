صمبا ووارهولم وبنجامين إلى نهائي 400 م حواجز









اسماء السيد - بلغ الثلاثي الناري المؤلف من القطري بعد الرحمن صمبا والنروجي كارستن وارهولم والاميركي راي بنجامين الدور النهائي من سباق 400 م حواجز ضمن بطولة العالم لالعاب القوى بعد تخطيهم التصفيات بنجاح السبت في الدوحة.

وكان وارهولم صاحب افضل رقم السبت مسجلا 48.28 ثانية ضمن تصفيات المجموعة الثانية، في حين سجل بنجامين (48.52 ث) وصمبا (48.72 ث) وكلاهما خاض تصفيات المجموعة الثالثة.

والعداؤون الثلاثة هم الوحيدون في التاريخ الى جانب حامل الرقم القياسي العالمي الاميركي كيفن يانغ (46.78 ثانية) في برشلونة عام 1992، نزلوا تحت حاجز ال47 ثانية. وسجل كل من صمبا وبنجامين 46.98 ثانية، مقابل 46.92 ث لوارهولم.

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وقال صمبا بعد السباق "أمر رائع أن أعدو أمام جمهوري. أشعر بمساندة كبيرة ولا ضغوطات".

وأضاف "حتى الان أنا استمتع بهذه الالعاب وبالاجواء المحيطة بها، لكن اطرحوا علي السؤال بعد النهائي لأرى ما اذا كان شعوري سيبقى ذاته".

اما وارهولم فقال "شعرت اني افضل اليوم مقارنة مع الامس. اعتقد اني خضت سباقا جيدا جدا وربما احتفظت ببعض الحيوية للسباق النهائي. لم تسنح لي الفرصة لمتابعة الاخرين (في التصفيات) لكني اركز على نفسي".