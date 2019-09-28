دقيقة بدقيقة || تابع هنا الآن نتيجة الأهلي وكانو سبورت |On Sport |1_0 دوري أبطال إفريقيا 2020

يلتقي النادي الأهلي اليوم Alahly Sc مع كانو سبورت الغيني في إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 في أولى مباريات مدرب الأهلي الجديد “فايلر” الإفريقية على ملعبه، ويسعى الأهلي المصري لفرض سيطرته على الساحة الإفريقية والعودة للتتويج الإفريقي بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات، وتعتبر مباراة الأهلي مع كانو سبورت عنق الزجاجة لتحقيق انطلاقة جيدة في بداية دوري أبطال إفريقيا مع مدربه الجديد، وذلك بعد الخروج بنتيجة كبيرة أمام صن داونز في البطولة الماضية، ويسعى الأهلي للتأهل إلى دوري المجموعات مع المدرب الجديد.

الأهلي وكانو سبورت دوري أبطال إفريقيا 2020

انتهت مباراة النادي الأهلي Alahly Sc مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في الذهاب بفوز مستحق للأهلي في مُستهل مشواره بدوري الأبطال، ويسعى النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الإفريقي 8 مرات للفوز بنتيجة إيجابية تضمن له التأهل وتُرضي طموح جماهيره.

مباراة الأهلي وكانو سبورت والقنوات المفتوحة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني السبت الموافق 28/9/2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة على قنوات أون سبورت الرياضية On Sport 1 المفتوحة والتي كانت قد أعلنت عن إذاعة مباراة الذهاب أيضاً، إلا أن البث كان قد تعطل لحدوث مشكلة ما، أما اليوم فقد حصلت القناة على الحق الحصري ويسعى الأهلي للفوز في المباراة التي تجمعه مع البطل الغيني كانو سبورت.

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كواليس الأهلي وكانو سبورت دوري أبطال إفريقيا 2020

أكد كل من محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، والنجم وليد سليمان جاهزيته الكاملة لمباراة الأهلي وكانو سبورت بعدما تردد من أنباء عن إصابته أثناء التدريبات التي أرقامها الفريق قبيل سفره إلى غينيا الإستوائية، كما أكد الجهاز الفني الجديد بقيادة “رينيه فايلر” على أهمية المباراة الإفريقية الأولى له مع النادي الأهلي على ملعبه، وأكد كذلك حرصه الكبير على إرضاء الجماهير، كما وعد بمزيد من البطولات بعد بطولة السوبر على حساب الزمالك.

نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم لحظة بلحظة

نقدم لكم نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم على ملعب برج العرب لحظة بلحظة، هذا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين دون رد، وقد وضع الأهلي بذلك خطوة كبيرة في دور ال16 وبداية موفقة للمدرب الجديد، والأهلي يبدأ المشوار الإفريقي بفوز خارج الديار لأول مرة منذ أكثر من 408 يوم، انتظروا تغطية خاصة لنتائج وأحداث اللقاء عبر موقع عرب فور نيوز.