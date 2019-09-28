Real madrid يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد.. بث مباشر ريال مدريد اليوم عبر bein...

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم فى الجولة السابعة من مباريات الدوري الأسباني لكرة القدم،ريال مدريد رصيده فى جدول الدوري الأسباني 14 نقطة ، ويريد أن يحقق الفوز اليوم علي جاره اتلتيكو و الذى يمتلك فى رصيدة 13 نقطة، وحتي الآن المدير الفني للريال زين الدين زيدان لم يقنع الجماهير بأداء فريقه، حيث مازال هناك العديد من الأخطاء، سوف تقام مباراة اليوم علي ملعب واندا ميتروبوليتانو، وهو الملعب الرسمي لفريق اتلتيكو مدريد ويعتبر من الملاعب التي تم انشاؤها حديث على أحدث طراز و قد بدأت المباراة منذ دقيقة النتيجة 0/0.

YALLA SHOOT بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم

مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد ستقام اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 فى الاسبوع السابع من الليجا الأسباني، المباراة ستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة،العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، المباراة سوف تذاع عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية.

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