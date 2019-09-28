on sport بث مباشر مباراة الاهلي وكانو سبورت yalla shoot مشاهدة ماتش الاهلي الآن بجود عالية 

بث مباشر مباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، والتي تأتي فى اطار مباريات العودة لدوري أبطال أفريقيا دور ال32 ، كانت مباراة الذهاب قد أقيمت الاسبوع قبل الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وهو فوز مريح يساعده اليوم فى مباراته مع كانوا سبورت التي ستقام على ملعب برج العرب، كان الأهلي قد فاز الجمعة الماضية بكأس السوبر المحلي، بفوزه علي نادي الزمالك 3/2، بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الاهلي وكانو سبورت فى تمام الساعة الثامنة مساء.

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بث مباشر مباراة الاهلي وكانو سبورت فى دوري أبطال أفريقيا فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، المباراة سوف تذاع عبر قنوات أون سبورت on sport الرياضية.

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تشكيل الاهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمود وحيد – أيمن أشرف – رامي ربيعة – أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – وليد سليمان – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

بعد أن مر 10 دقائق من أحداث الشوط الأول من مباراة الاهلي وكانو سبورت النتيجة تقدم الاهلي المصري بهدف مقابل لاشىء، جدير بالذكر أن مباراة الأهلي وكانوا سبورت في دوري أبطال أفريقيا تقام فى مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتذاع عبر قناة أون سبورت الرياضية مجاناً وحصرياً ويمكن متابعتها معاً عبر عرب نيوز.