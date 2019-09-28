اونلاين bein| بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت kora live يوتيوب الاسطورة مشاهدة...

بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت Yalla shoot مشاهدة مباراة الريال واتلتيكو مدريد كورة ستار بدون تقطيع كورة اون لاين، يدخل ريال مدريد مباراته اليوم ضد جاره أتلتيكو مدريد لمواصلة صدارة ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم، وفاز ريال مدريد في أربع لقاءات سابقة من أصل 6، وتعادل في مباراتين ولم يذق طعم الهزيمة حتى الآن محلياً، بالرغم من خسارته أوروبياً أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد.

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يلا شوت مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر kora star مباراة الريال والاتلتيكو مباشر بدون تقطيع كورة لايف، نبدأ مشاهدة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت hd 3 الناقلة لمباريات الدوري الأسباني، ويعلق على أحداثها المعلق القطري يوسف سيف، ودائماً ما تشهد مباريات ديربي مدريد بين الريال والأتلتيكو أثارة كبيرة على أرضية الملعب.

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كورة ستار مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت مباراة الريال بث مباشر، تتجه أنظاار عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم إلى ملعب واندا بالعاصمة مدريد لمشاهدة ديربي مدريد الشهير بين العملاق الميرنغني وجاره الأتلتيكو في الجولة السابعة من مباريات الليغا الأسبانية، ويغيب ألفارو موراتا عن صفوف الروخا بلانكوس خلال مباراة اليوم بداعي الأصابة.

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تشكيلة ريال مدريد الرسمية: تيبو كورتوا، سيرجيو راموس، ناتشو فيرنانديز، رافائيل فاران، داني كارفاخال، توني كروس، فيدي فالفيردي، كاسيميرو، إدين هازارد، جاريث بيل، وكريم بنزيما.