شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الملاكمة تعتمد ميزانية الاتحاد و خطة النشاط المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الجمعية العمومية بإتحاد الملاكمة بإعتماد ميزانية الإتحاد و الحساب الختامى فى إجتماع الجمعية العادية الذى أقيم ظهر اليوم بمجمع الإتحادات بمدينة نصر

كما شهد العمومية اعتماد خطة الموسم الجديد المقرر انطلاقه شهر أكتوبر المقبل ببطولة الجمهورية للكبار، التى تعد أولى بطولات الموسم الجديد للموسم المحلى 2019 / 2020 وذلك خلال الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر المقبل فى أسيوط.

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و حضر العمومية 41 من أصل 43 هيئة ، فى ظل عدم حضور إتحاد الشرطة و عدم غرسال مركز شباب الجزيرة التفويض وفقا لتأكيدات رئيس الإتحاد .

ومن المقرر أن تقام بطولة الجمهورية للشباب من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل بمدينة الإسكندرية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، بينما تقام منافسات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2002 خلال الفترة من 23 و حتى 28 نوفمبر المقبل بالمنيا .

و الجدير بالذكر أن مصر تستضيف منافسات البطولة العربية لمواليد 2002 / 2003 فى شهر فبراير المقبل على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى .