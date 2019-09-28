شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أجايى يهدر فرصة الهدف الثانى للأهلى أمام كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر جونيور أجايى لاعب الأهلى، فرصة إحراز الهدف الثانى لفريقه فى شباك كانو سبورت الغينى، بعدما سدد الكرة أعلى المرمى فى الدقيقة 46 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أليو ديانج أحرز هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 8 من عمر المباراة.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمي: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان، خط الهجوم: أحمد الشيخ وجونيور أجايي.

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ويضم تشكل كانو سبورت كلاً من.. حراسة المرمى: أوندو مانجوي، خط الدفاع: جوستافو ميلشور - أبيسو أيونو - بيناجمين إيدو ندومج - خيسوس نجويما، خط الوسط: بريبي - سيبي بيتا - مونسوي - لويس إنريك نسوي - فيسنتي أسومو، خط الهجوم: بيكومبا.

يذكر أن الاهلي كان قد فاز على كانو سبورت في غينيا الإستوائية بلقاء الذهاب بثنائية نظيفة.