شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الشناوى أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد الشناوي، حارس الأهلي، لإصابة خلال عملية إحماء الفريق قبل مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية التى تنطلق بعد قليل بملعب برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيتم حسم موقف الحارس من المشاركة فى اللقاء بعد دقائق.

وكان فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن تشكيل الاهلي لمباراة بطل غينيا، وتضمن التشكيل مشاركة الشناوي أساسياً قبل أن يتعرض لإصابة بالتواء فى الأنكل خلال عملية الإحماء.

ويضم تشكيل الاهلي كلاً من:

خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

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خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان.

خط الهجوم : أحمد الشيخ وجونيور أجايي.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كلا من رمضان صبحي ومحمد هاني وحسام عاشور وصلاح محسن وياسر إبراهيم ووليد أزارو.

يذكر أن الاهلي كان قد فاز على كانو سبورت في غينيا الإستوائية بلقاء الذهاب بثنائية نظيفة.