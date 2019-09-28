شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مؤمن زكريا يظهر فى مباراة الأهلى ضد كانو سبورت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "سوبر كورة " لحظة رفع جماهير النادى الأهلى قميص لاعب الفريق من مدرجات برج العرب قبل مباراة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بعد قليل بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مؤمن زكريا قد عاد من ألمانيا خلال اليومين الماضيين بعد رحلة علاج من الإصابة العصبية التى يعانى منها ولاقت تعاطفا كبيرا من الجماهير المصرية.

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و كان فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن تشكيل الاهلي لمباراة بطل غينيا وتضمن التشكيل مشاركة الشناوي أساسياً قبل أن يتعرض للأصابة بالتواء في الأنكل خلال عملية الإحماء ليُشارك شريف إكرامي بدلاً منه في اللحظات الأخيرة.

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