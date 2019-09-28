شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يهدر فرصة تسجيل هدف ثان.. وكانو سبورت يكافح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الاهلى وكانو سبورت بطل غينيا الأستوائية المقامة حالياً بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومازالت النتيجة هي تقدم الاهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة، كلاً من : محمد الشناوي،أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد ، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجونيور أجايي

كان الاهلي قد فاز في لقاء الذهاب بغينيا الإستوائية بثنائية نظيفة.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الاهلي الذى أعتمد على أنطلاقات الثلاثي الشحات وأجاي ووليد سليمان ، وتعرض الشحات للعرقلة في الدقائق الأولى لكن الحكم رفض إحتساب أي أخطاء لصالح المارد الأحمر.

واصل الاهلي الضغط على الضيوف وسجل ديانج هدف الأحمر الأول في الدقيقة الثامنة مُستغلاً "دربكة" أمام مرمى الفريق الغيني حيث سدد اللاعب المالي الذى يُشارك للمرة الأولى مع فايلر الكرة في شباك الضيوف.

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لم يتراجع الاهلي بعد هدف ديانج وواصل الهجوم وكاد الأحمر أن يُسجل هدف ثاني عن طريق وليد سليمان وأحمد الشيخ لكن دفاع الضيوف أنقذ الموقف.

فجأة ظهرت خطورة الفريق الغيني وسدد بيناجمين إيدو ندومج كرة قوية لكن محمد الشناوي تألق وتصدى لها قبل أن يرد أحمد فتحي بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وكاد حسين الشحات يُسجل هدفاً ثانياً للأهلي بعدما تلقى تمريرة جيدة من ديانج وراوغ الشحات دفاع وحارس رمى الضيوف قبل أن يمرر الكرة متأخراً لأجاي ليتدخل دفاع كانو سبورت وينقذ الموقف وتضيع فرصة هدف مؤكد للأهلي.