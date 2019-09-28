شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن التاريخي للأهلي ..أحمد شوبير يحتفل بعيد مولده الـ58 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي و منتخب مصر السابق بعيد مولده الـ58 حيث أنه من مواليد 28 سبتمبر 1961.

أحمد شوبير الكابتن التاريخي للاهلي والذى حمل شارة القيادة لـ6 سنوات متواصلة وهو الرقم الذى لم يتكرر حتى الآن.

أحمد عبد العزيز شوبير 28 سبتمبر 1961 مواليد طنطا, محافظة الغربية حارس مرمى النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر كرة القدم السابق وعضو مجلس الشعب عن مدينة طنطا ونائب سابق لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومعلق رياضي لمباريات كرة القدم ومقدم برامج رياضية في التليفزيون، حيث يعتبر الأبرز بين حراس المرمى المصريين من حيث الوصول لكأس العالم 1990 في إيطاليا ،انضم إلى النادي الأهلي قادما من نادي طنطا عام 1977 ولعب أول مبارياته الرسمية عام 1984 في ظل وجود حارسي الأهلي الشهيرين إكرامي وثابت البطل. وفي نفس العام تألق في مباراة في كأس مصر أمام الزمالك حيث لعب الأهلى بفريق من الناشئين وفاز 3/2 بعد أن نجح شوبير في التصدى لضربة جزاء في الوقت الإضافى للمباراة.

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يعتبر الموسم الأخير له (1996-1997)هو الأشهر له طوال مشواره مع الفريق حيث جمع الأهلى بين بطولتي الدورى والكأس والبطولة العربية، كما يحتفظ شوبير برقم قياسى في حراسة مرمى الأهلى على مدار تسع سنوات متتالية بالإضافة إلى أنه الحارس الوحيد الذي نجح خلال 13 عاما في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباريات الكأس التي شارك فيها ، وساهم شوبير مع الأهلي في الفوز بالعديد من البطولات بلغت 25 بطولة محلية وأفريقية وعربية. ( 8 بطولات دورى عام - 8 بطولات كأس مصر - 6 بطولات أفريقيا - ا بطولة أفرواسيوى - 2 بطولتين عربية )

شوبير يعد ثاني أكثر حراس مرمي الأهلي إشتراكا فى المباريات برصيد 315 مباراة خلف عصام الحضري ، إلى جانب أنه حصل على لقب أفضل حارس فى أفريقيا على مستوي المنتخبات موسم 84 و 89 و رابع أفضل لاعب فى أفريقيا.

كما أن هناك رقم محفور بإسم أحمد شوبير حتى الآن وهو الحارس الوحيد الذى لم تتلقي شباكه أي هدف فى مباريات كأس مصر.