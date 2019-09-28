شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة..هجوم أهلاوي بعد التقدم على كانو سبورت بهدف "ديانج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من مباراة الاهلى وكانو سبورت بطل غينيا الأستوائية المقامة حالياً بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأصبحت النتيجة هي تقم الاهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة، كلاً من : محمد الشناوي،أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد ، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجونيور أجايي

كان الاهلي قد فاز في لقاء الذهاب بغينيا الإستوائية بثنائية نظيفة.

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بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الاهلي الذى أعتمد على أنطلاقات الثلاثي الشحات وأجاي ووليد سليمان ، وتعرض الشحات للعرقلة في الدقائق الأولى لكن الحكم رفض إحتساب أي أخطاء لصالح المارد الأحمر.

واصل الاهلي الضغط على الضيوف وسجل ديانج هدف الأحمر الأول في الدقيقة الثامنة مُستغلاً "دربكة" أمام مرمى الفريق الغيني حيث سدد اللاعب المالي الذى يُشارك للمرة الأولى مع فايلر الكرة في شباك الضيوف.

لم يتراجع الاهلي بعد هدف ديانج وواصل الهجوم وكاد الأحمر أن يُسجل هدف ثاني عن طريق وليد سليمان وأحمد الشيخ لكن دفاع الضيوف أنقذ الموقف.