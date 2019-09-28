فيديو.. دبدوب برفقة لاعب كانو سبورت قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أحد لاعبى كانو سبورت داخل ملعب برج العرب مصطحبا دبدوب قبل مواجهة الأهلى، فى المواجهة المقرر إقامتها بعد قليل، والتى تأتى فى أياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وأعلن الجهاز الفنى لفريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى بعد قليل فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا. وضم تشكيل كانو سبورت كلا من: Advertisements حراسة المرمى: أوندو مانجوي. خط الدفاع : جوستافو ميلشور - أبيسو أيونو - بيناجمين إيدو ندومج - خيسوس نجويما. خط الوسط : بريبى - سيبى بيتا - مونسوى - لويس إنريك نسوى - فيسنتى أسومو. خط الهجوم : بيكومبا. يذكر أن الاهلى كان قد فاز على كانو سبورت فى غينيا الاستوائية بلقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

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