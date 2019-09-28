شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يختتم معسكره استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم السبت المعسكر الاول لمنتخب الكرة النسائية والذي اقيم علي مدار ثلاثة ايام بداية من الخميس حتي اليوم وذلك استعدادا لخوض تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم في يناير القادم.

وانضم لمعسكر المنتخب 70 لاعبه تم تصفيتهم الي 20 لاعبه و6 حارسات للمرمي من اجل العمل علي رفع مستواهم الفني للانضمام للمنتخب تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف المدير الفني واحمد كمال مدير المنتخب ومصطفي منير المدير العام ومحمد محسن مدرب وفايزة حيدر مدرب وباسم خيرت مدرب حراس المرمى والدكتور وليد منظور طبيب المنتخب ورجاب طه مديرا اداريا وميرت سعد اداريا وهبه الله فتحي اخصائي علاج طبيعي وهناء فاروق اخصائي تغذية.

وحرصت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد علي متابعة معسكر المنتخب للوقوف علي مستوي اللاعبات وبحث كيفية تطوير مستواهن وتطوير منظومة الكرة النسائية بمصر من خلال لجنة تطوير الكرة النسائية التي تضم الدكتورة سحر عبدالحق والدكتور محمود سعد والدكتور عبداللطيف امام والدكتور مجدي رزق من لجنة الحكام.

علي هامش المعسكر اجتمعت لجنة تطوير الكرة النسائية وتم مناقشة كيفية وضع مشروع للنهوض بالكرة النسائية ووضع اساس للعبة بداية من البراعم والمدارس والجامعات

واكدت سحر عبد الحق علي انها اتخذت خطوات كبيرة نحو اقامة دوري المدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم كما نجحت في منح الحافز الرياضي علي المجموع للاعبات المشاركات في الدوري من جميع المدارس من اجل تحفيز الفتيات علي المشاركة في اللعبة

فيما أكد حسين عبد اللطيف انه نجح في الوقوف علي مستوي جميع اللاعبات وتم اختيار العناصر الافضل وانه سيتم منح الفرصة لبعض العناصر التي تم استبعادها في معسكرات اخري.

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وأضاف ان الفترة المقبلة تتطلب مجهودات كبيرة من الجهاز الفني ورفع المستوي الفني



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