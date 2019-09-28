إبراهيم شعبان ممثلا للاتحاد السكندرى فى قرعة دور الـ16 للبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي تكليف إبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة النادى بالسفر إلى المملكة العربية السعودية لحضور قرعة دور 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال2019/2020 " البطولة العربية " . من المقرر إجراء مراسم القرعة يوم السبت القادم 5 أكتوبر المقبل بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية . كان الإتحاد السكندرى قد صعد لدور الـ16 من البطولة عقب فوزه على العربى الكويتى في دور الـ 32 ذهاباً إياباً 3 / 0 .

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