اونلاين | يلا شوت HaZarD: بث مباشر ريال مدريد وأتلتيكو مدريد Yalla Star كورة اونلاين مشاهدة مباراة الريال Shoot PLus رابط مباشر

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مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق ريال مدريد ضد فريق أتليتكو مدريد في المباراة التي ستقام اليوم السبت 28 سبتمبر على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني KOORA ONLINE، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين كعادة ديربي مدريد YALA SHOOOT PLUS. يلا شو حصري بلس ويفقد فريق أتليتكو مدريد نجمه ألفارو موراتا مهاجم الفريق خلال مباراته المقبلة أمام فريق ريال مدريد في ديربي العاصمة، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني GOAL KOORA، ويرغب أتليتكو في الفوز بالديربي على أرضه ووسط جماهيره KOORA STAR. كورة لايف وتعرض الفارو موراتا للطرد خلال مباراة فريقه أمام فريق ريال مايوركا في الدقيقة 77 من المباراة التي تقام على ملعب الأخير في الجولة السادسة، YALA KOORA وشارك موراتا في المباراة بالدقيقة 69 على حساب المهاجم الإسباني دييجو كوستا، ولكنه لم يبقى في الملعب اكثر من 8 دقائق، وحصل على البطاقتين الصفراء في دقيقة واحدة ALOSTORA. يلا تابع المباراة كاملة بين فريق ريال مدريد واتليتكو عبر البث الحي المباشر عبر اليوتيوب بدون تقطيع في الدوري الاسباني وعلى بث الأسطورة، ويسعى ريال مدريد للحفاظ على صدارة لجدول ترتيب الدوري الاسباني في تلك المباراة وعدم الهزيمة في ديربي مدريد KOORA LIVE KOORA.