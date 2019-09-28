اونلاين | يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر| رابط مباراة الريال ضد أتلتيكو KORA LIVE متعدد GOAL

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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كورة لايف بث مباشر ريال مدريد يلا شوت Kora live الاسطورة ريال مدريد بث مباشر real madrid vs atletico madrid، وتواجد دييجو سيميوني المدير الفني للأتليتي أمس وحضر المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الديربي، وتجاهل دييجو سيميوني وحاول الصحفيون معرفة رأي المدرب فيا قرره الاتحاد الأسباني بتوقع غرامة قدرها 300 يورو فقط على البلوجرانا للتعاقد مع نجم فريقه السابق جريزمان ورد على هذا السؤال بتوضيح مزايا لاعبي ريال مدريد وهجومهم خاصة بنزيما وهازارد كورة ستار حصري يلا شووت نيوز الريال مباشر.

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