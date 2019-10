اونلاين | يلا شوت REAL NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف II7SRY PLUS رابط ماتش الريال جول HD NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت REAL NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف II7SRY PLUS رابط ماتش الريال جول HD NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

YALLA SHOOT يستضيف ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا معقل الروخى بلانكوس مباراة قوية بين ريال مدريد أتليتكو مدريد ديربي العاصمة الإسبانية مدريد ضمن مبلريات الجولة السابعه من بطولة الدورى الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL. KOORA STAR موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني تقام المباراة على ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا فى تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء حصرياً على قناة بي أن سبورت، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني KOORA STAR. Advertisements KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني تنقل مباريات الدوري الإسبانى والدوريات الأوروية الكبري على قنوات be IN Sport HD وسينقل لقاء ريال مدريد وأتليتمو مدريد الإسبانى على قناة beIN Sport HD 3، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora GOAL. ويسعى ريال مدريد للإستمرار في صدارة الدوري الإسبانى بعدما احتل الصدارة برصيد 14 مقطة بينما يحتل اتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ويسعي زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على الإستمرار في الفوز بعد الفوز الأخير على اوساسونا ومن قبله على إشبيليه وإستغلال فقدان برشلونة للنقاط.

