اونلاين | يوتيوب - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر STAR REAL كورة لايف رابط ماتش الملكي الآن PLUS

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كورة اون اين بث مباشر ريال مدريد Kora Star Youtube كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اون لاين، وقد تم توجيه السؤال للمدير الفني سيميوني عن أن ما الأهم من وجهة نظره هل الفوز بالديربي أم التتويج بلقب الأبطال فاختار الديربي وعلل ذلك بكونهم يفكرون في الأحداث الحالية وامتدح فريق الريال مؤكدا على املاكهم العديد من اللاعين الرائعين وأنهم لا تؤثر معهم الغيابات لوجود البدلاء الاقوياء وعمود فقري من اللاعبين المتميزين، كورة اون لاين يلا شوت ريال مدريد بث مباشر.

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