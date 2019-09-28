اونلاين | يلا شوت LIVE PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف Real now

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت LIVE PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف Real now والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد yalla shoot 7asryحيث يستضيف ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد مباراة قوية فى قمة مباريات الجولة السابعه من الدوري الإسبانى تجمع بين أتليتكو مدريد وريال مدريد، ويسعي كلا الفريقين لتجقيق نتيجة إيجابيه خلال المباراة التى سيديرها الحكم خوسيه جونزاليس،youtube live ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع.

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني kora live

Advertisements

تقام المباراة على ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا فى تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء حصرياً على قناة بي أن سبورت، ويقدم الخليج 365 الرياضي kora on lineرابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني live kora hd

تنقل مباريات الدوري الإسبانى والدوريات الأوروية الكبري على قنوات be IN Sport HD وسينقل لقاء ريال مدريد وأتليتمو مدريد الإسبانى على قناة beIN Sport HD 3، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني وروابط متعددة بجودات مختلفة yalla shoot kora

ويسعى ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق للفوز بالديربي الإسبانى للإتفراد بصدارة الدوري وهو الأن يملك 14 نقطة من 6 مباريات فى المركز الاول بينما يملك اتليتكو مدريد 13 نقطة فى المركز الثالث، ويسعي دييجو سيميونى مدرب اتليتكو مدريد