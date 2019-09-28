اونلاين | KORAGOAL - يوتيوب بث مباشر مباراة الأهلي وكانو سبورت يلا شوت بث مباشر ماتش الاهلي بدون تقطيع PLUS ON SPORT Channel

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تتجه كل أنظار جماهير الكرة المصرية اليوم نحو ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، حيث البث المباشر لمباراة الأهلي وكانو سبورت كورة ستار مساء اليوم، ضمن مباريات الإياب في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق فوز هام على حساب كانو سبورت في مباراة الذهاب والتي أقيمت على أرضية ملعب الأخير بهدفين مقابل لاشيء.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت كورة أونلاين

تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت يلا شوت الجديد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وهذا مساء اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

ويرغب المارد الأحمر في أن يحقق إنتصار جديد في مباراة الأهلي وكانو سبورت KOORA LIVE مساء اليوم من أجل أن يستمر الفريق في سلسلة إنتصاراته مع مدربه السويسري الجديد، والذي لم يتذوق بعد طعم التعادل أو الخسارة رفقة النادي الأهلي، حيث لعب الفريق 3 مباريات، أنتصر فيهم الأهلي ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت كورة جول

تنقل مباراة الأهلي وكانو سبورت KORA ONLINE مساء اليوم عبر قناة أون سبورت الفضائية، والتي تملك حقوق بث مباريات الأندية المصرية في مباريات الأدوار الأولى في دوري أبطال أفريقيا، ومن المتوقع بأن يكون هناك إستوديو تحليلي على أعلى مستوى يسبق مباراة الأهلي وكانو سبورت YALLA SHOT مساء اليوم بحضور نخبة من كبار محللي القناة وعلى رأسهم الدكتور طه إسماعيل والكابتن عماد متعب.

أجواء مباراة الأهلي وكانو سبورت لايف

قالت تقارير إعلامية، بأن مدرب الأهلي الجديد السويسري رينية فايلر، قد إستبعد الثنائي مجدي قفشة وحمدي فتحي من مواجهة الأهلي وكانو سبورت كورة لايف وبث مباشر، وذلك لأسباب فنية، حيث يرغب المدرب السويسري في تجربة وجوه جديدة خلال مباراة الفريق اليوم.