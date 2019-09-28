اونلاين | يلا كورة NQW: مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر ( AHLY Today) هدف الاهلي الآن رابط ماتش الاهلي NOW PLUS

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شاهد مباراة الأهلي ضد كانو سبورب بطل غينيا الإستوائية؛ مساء اليوم السبت 28 سبتمبر؛ ضمن منافسات إياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا؛ عبر رابط يلاكورة بدون تقطيع بث حي ومباشر YALLA KORA.

وتعتبر مباراة الأهلي ضد كانو سبورت؛ سهلة نسبيا على رفاق السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ خاصة بعد الفوز الذي حققه الفريق ذهابا؛ في العاصمة الغينية مالامبو بهدفين دون رد؛ تابع بث مباشر وحي مباراة الأهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا؛عبر رابط كورة أونلاين KOORA ONLINE.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد كانو سبورت؛ في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وتذاع مباراة الأهلي ضد كانو سبورت مساء اليوم عبر قناة أون سبورت الفضائية، والتي تملك حقوق بث مباريات الأندية المصرية في مباريات الأدوار الأولى في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لقنوات تايم سبورت "TIME SPORTS" الأرضية؛ ويسبقه ستوديو تحليلي؛ تابع مباراة الأهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ عبر موقع الخليج 365 الرياضي برابط حي ومباشر كورة جول KOORA GOAL.

وكان فايلر استبعد عدد من العناصر الأساسية خلال تلك المواجهة على رأسهم محمد مجدي قفشة وعلي معلول؛ لرغبته في إراحتهم قبل المواجهات المقبلة؛ تابع بث مباشر مباراة الأهلي ضد كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا؛ عبر رابط كورة ستار KOORA STAR.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت؛ بث حي ومباشر بدون تقطيع بدوري أبطال إفريقيا؛ على موقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط الأسطورة alostora.