اونلاين | شوت NOW STAR: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد KORA LIVE| يلا شوت بث مباشر مباراة الريال بدون تقطيع رابط مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوت NOW STAR: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد KORA LIVE| يلا شوت بث مباشر مباراة الريال بدون تقطيع رابط مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Yalla Shoot يستضيف ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخى بلانكوس أتليتكو مدريد مباراة قوية فى قمة مباريات الجولة السابعه من الدوري الإسبانى تجمع بين أتليتكو مدريد وريال مدريد، ويسعي كلا الفريقين لتجقيق نتيجة إيجابيه خلال المباراة التى سيديرها الحكم خوسيه جونزاليس، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

KOORA STAR موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

تقام المباراة على ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا فى تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء حصرياً على قناة بي أن سبورت، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني KOORA STAR.

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KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

تنقل مباريات الدوري الإسبانى والدوريات الأوروية الكبري على قنوات be IN Sport HD وسينقل لقاء ريال مدريد وأتليتمو مدريد الإسبانى على قناة beIN Sport HD 3، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Live.

ويسعى ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق للفوز بالديربي الإسبانى للإتفراد بصدارة الدوري وهو الأن يملك 14 نقطة من 6 مباريات فى المركز الاول بينما يملك اتليتكو مدريد 13 نقطة فى المركز الثالث، ويسعي دييجو سيميونى المدير الفنى للروخي بلانكوس للفوز على مدريد لصدارة الليجا.