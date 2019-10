اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر GOAL AHLY يلا شوت TIME SPORTS كورة ستار ON SPORTS HD شوت PLUS NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر GOAL AHLY يلا شوت TIME SPORTS كورة ستار ON SPORTS HD شوت PLUS NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ لخوض مباراة جديدة بدوري أبطال إفريقيا؛ عندما يستضيف كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا؛ تابع بث مباشر وحي مباراة الأهلي ضد كانو سبورت عبر رابط كورة جول بدون تقطيع KOORA GOAL. Advertisements ويدخل المارد الأحمر المباراة بدون أي ضغوطات؛ خاصة بعد أن نجح في الفوز ذهابا بهدفين دون رد بالعاصمة الغينية مالامبو وهو ما يسهل مهمة الإياب وسط أنصاره وعشاقه؛ تابع بث مباشر مباراة الأهلي ضد كانو سبورت الغيني إستوائي؛ في إياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عبر رابط يلاكورة YALLA KORA. ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد كانو سبورت؛ في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع مباراة الأهلي ضد كانو سبورت مساء اليوم عبر قناة أون سبورت الفضائية، والتي تملك حقوق بث مباريات الأندية المصرية في مباريات الأدوار الأولى في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لقنوات تايم سبورت "TIME SPORTS" الأرضية؛ ويسبقه ستوديو تحليلي؛ تابع مباراة الأهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ عبر موقع الخليج 365 الرياضي برابط حي ومباشر يلاشووت بلس YALLA SHOOT PLUS.

