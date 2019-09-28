اونلاين | ستريم STREAM: بث مباشر مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر رابط ماتش الاهلي COOL KORA كورة جول ELHALY جودة متعددة NQW

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تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم السبت 27 سبتمبر 2019 في التاسعة مساء في مباراة العودة في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. نجح الأهلي في تجاوز بطل جنوب السودان إطلع بره في دور الأربعة والستين من البطولة بنتيجة 13-0 في مجموع اللقائين.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر، حيث نجح الأهلي في الفوز على كانو سبورت الغيني بهدفين نظيفين في غينيا الاستوائية سجلهما وليد سليمان وصلاح محسن.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Time Sport

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* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة الأهلي ضد كانو سبورت اليوم في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في التاسعة مساءً في اليوم السبت عبر شبكة قناة Time Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد كانو سبورت على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Time Sport.

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