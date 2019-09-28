رياضة | بايرن ميونخ يحقق فوز صعب على بادربورن في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يحقق فوز صعب على بادربورن في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز بايرن ميونخ 3-2 على مستضيفه بادربورن ليتقدم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت بعد هزيمة رازن بال شبورغ لايبزيج 3-1 أمام ضيفه شالكه ليخسر للمرة الأولى هذا الموسم.

وأهدر بايرن العديد من الفرص وسدد في إطار المرمى واهتزت شباكه مرتين في الشوط الثاني في أداء متواضع ألقى بظلاله على تصدره الدوري.

وتقدم الفريق الضيف عبر سيرج جنابري في الدقيقة 15 بعد بداية مذهلة شهدت رد القائم كرة لبايرن وصناعة الفرصة تلو الفرصة.

وأهدر روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري فرصة بشكل لا يصدق عندما وضع الكرة خارج الملعب من عشرة أمتار على الرغم من أن المرمى كان خاليا من الحارس.

وصنع جنابري الهدف الثاني لفيليب كوتينيو بعد عشر دقائق من الاستراحة لكن كاي بروجر قلص الفارق بتسديدة مباشرة في الدقيقة 68.

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وسدد ليفاندوفسكي كرة من فوق الحارس يانيك هوت ليجعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 80 ويرفع رصيده إلى عشرة أهداف غير أن تسديدة جاميلو كولينز الرائعة من 30 مترا قبل أربع دقائق من النهاية حافظت على آمال صاحب الأرض ومهدت الطريق أمام نهاية متوترة.

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 14 نقطة متقدما بنقطة على لايبزيج الذي انضم إليه شالكه برصيد 13 نقطة في المركز الثالث بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي.

وتقدم شالكه بضربة رأس قوية من ساليف ساني في الدقيقة 29 وضاعف أمين حارث من الفارق بركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وحسم هدف رابي ماتوندو الرائع بمجهود فردي الأمور قبل أن يحرز إميل فورزبيرج هدف لايبزيغ رقم 200 في الدوري قبل سبع دقائق من النهاية.

ورفع بروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن رصيدهما إلى 13 نقطة أيضا بتغلبهما خارج أرضهما بالنتيجة ذاتها 3-0 على هوفنهايم وأوغسبورغ على الترتيب.

ويملك بروسيا دورتموند عشر نقاط ويستضيف فيردر بريمن في وقت لاحق من اليوم السبت.