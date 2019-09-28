رياضة | الإنتر يواصل عروضة المثيرة ويتفوق على سامبدوريا بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتر يواصل عروضة المثيرة ويتفوق على سامبدوريا بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق إنتر ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على سامبدوريا 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة من المسابقة، والتي شهدت فوز يوفنتوس على سبال 2-0.

واحرز ستيفانو سينسي لإنتر ميلان في الدقيقة 20 وأضاف أليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 22، ثم قلص سامبدوريا النتيجة عن طريق هدف سجله يعقوب جانكتو في الدقيقة 55 قبل أن يسجل روبيرتو غاليارديني الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 61.

وشهدت المباراة طرد أليكسيس سانشيز في الدقيقة 46 لحصوله على إنذارين.

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ورفع إنتر ميلان رصيده غلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد سامبدوريا عند ثلاث نقاط في المركز العشرين الأخير.

وبهذا الفوز، حافظ إنتر ميلان على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره السادس على التوالي، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لسامبدوريا هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة واحدة.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة برشلونة الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.