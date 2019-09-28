رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا ومثيرًا على حساب ايفرتون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ليستمر السيتي في مطاردة ليفربول صاحب الصدارة هذا الموسم.

وكان ليفربول قد نجح في تحقيق انتصار صعب علي حساب نادي شيفيلد يونايتد على أرضي ملعب الأخير بهدف نظيف سجله فينالديوم بعد خطأ فادح من حارس شيفيلد يونايتد دين هيندرسون.

وأصبح ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت الموافق ٢٨ سبتمبر الجاري على النحو التالي:

١- ليفربول ٢١ نقطة

٢- مان سيتي 16 نقطة

٣- ويست هام ١٢ نقطة

٤- توتنهام ١١ نقطة

٥- ليستر سيتي ١١ نقطة

٦- تشيلسي ١١ نقطة

٧- بورنموث ١١ نقطة

٨- ارسنال ١١ نقطة

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٩- كريستال بالاس ١١ نقطة

١٠- برنلي ٩ نقاط

١١- مانشستر يونايتد ٨ نقاط

١٢- شيفيلد يونايتد ٨ نقاط

١٣- ايفرتون ٨ نقاط

١٤ - ولفرهامبتون ٧ نقاط

١٥- ساوثهامبتون ٧ نقاط

١٦- برايتون ٦ نقاط

١٧- نورويتش سيتي 6 نقاط

١٨- استون فيلا ٥ نقاط

١٩ - نيوكاسل ٥ نقاط

٢٠- واتفورد نقطتين