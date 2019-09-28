رياضة | مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بثلاثية ويواصل الضغط على ليفربول في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بثلاثية ويواصل الضغط على ليفربول في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا هاما على حساب فريق إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جابريل جيسوس هدف مانشستر سيتي الأول في المباراة، بينما تعادل كوليفرت لوين لفريق واتفورد قبل نهاية الشوط الأول، واحرز الجزائري رياض محرز هدف السيتي الثاني عن طريق تسديدة رائعة من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء، وعزز رحيم سترلينج النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 86 من اللقاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 5 نقاط عن فريق ليفربول صاحب الصدارة والذي يملك 21 نقطة بعد فوزه اليوم على حساب فريق شيفيلد يونايتد.

بينما يحل فريق إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط فقط بعد مرور سبع جولات من البريميرليج، وأصبح ماركو سيلفا مدرب النادي مهدد بالرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى السيتي للحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسمين الماضيين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.