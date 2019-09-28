رياضة | القناة يفوز على منتخب الإسماعيلية استعدادًا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يفوز على منتخب الإسماعيلية استعدادًا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، الفوز على ضيفه فريق منتخب الإسماعيلية، بهدف دون مقابل، خلال المواجهة التي أقيمت السبت، استعداداً للقسم الثاني.

وكان القناة قد تغلب أمس على الشهداء بهدفين دون رد، عن طريق إسلام زيادة و فتحي عثمان.

وقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بقيد 15 لاعب في القائمة الأولى، استعداداً للمشاركة في الموسم الجديد من دوري القسم الثاني، وشملت القائمة قيد 15 لاعب وهم : محمد طلبه، أحمد علي، أحمد فوزي، إسلام سيد، إسلام زيادة، إسلام نبيل، محمد عبد الستار، محمد يحيى، محمد السيد عبد الرحيم، محمد أمين، محمد طارق، محمد علي، محمد يوسف، شريف أشرف، علي شوقي.

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وحصل مسئولو القناة على توقيع 8 لاعبين حتى الآن، حيث ضم كلاً من : مصطفى ديدا حارس فاركو، شوقي فتحي وعبد الحميد سامي لاعبا البلدية، أحمد عبد الرحمن لاعب منتخب السويس، محمد يسري لاعب سموحه، علاء البدري وحسين رمضان ومحمد خليفة ثلاثي طنطا، ومحمد سعيد من النصر، وأحمد مصطفى لالا من بتروجت، وفتحي عثمان من طلائع الجيش.

وخاض فريق القناة 16 مباراة ودية منذ بداية الموسم الحالي، حيث تغلب على كهرباء الإسماعيلية 2-1، والعين 2-1، وأكاديمية أكفا 2-0، والجبلين 2-1، والإسماعيلي 1-0، وبلدية الإسماعيلية 3-1، وبورفؤاد 2-1، والبنك الأهلي 1-0.

وخسر القناة من الباطن السعودي 0-1، ومن بلبيس 2-3، ومن اتحاد الشرطة 0-1، بينما تعادل من قبل أمام الإسماعيلي 1-1، والمقاصة 1-1، والمصري 0-0، وبترول أسيوط 1-1، والنصر 2-2.